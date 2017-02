Fallece Robert Dahlqvist, ex guitarrista de The Hellacopters

El que fuera guitarrista de The Hellacopters entre 1999 y 2008, Robert Dahlqvist, conocido con el sobrenombre de 'Strings', falleció ayer a la edad de 40 años. De momento no se han revelado las causas de su muerte.Desde su salidad del grupo, Dahlqvist había empezado una carrera en solitario y con el grupo Thunder Express, luego Dundertaget. El pasado otoño lanzó el single 'Bangatan', compuesto a medias con Björn Olsson de The Soundtrack Of Our Lives.En un post en la página de Facebook de The Hellacopters, el grupo sueco le dedicó unas emotivas palabras. "Durante diez años, viajamos juntos por todo el mundo muchas veces. Compartimos autobuses de gura y grabamos discos. Tocamos en clubs y festivales. Es increíblemente difícil describir en palabras lo que Strängen significaba para nosotros, no importa cuanto nos esforcemos, no podríamos explicar lo mucho que le echamos de menos. Nuestros pensamientos van por todos lo recuerdos que guardamos juntos y especialmente hacia su familia. Hasta que volvamos a vernos".Descanse en paz.