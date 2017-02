El Azkena Rock Festival completa su cartel

Con las incorporaciones hoy de Graveyard y King's X, la decimosexta edición delha cerrado su cartel. La actuación de los suecos es la primera que confirman desde el anuncio de su reunión tras una extraña separación de apenas unos meses.El evento se celebrará los dias 23 y 24 de junio en el recinto Mendizabala de Vitoria-Gasteiz y contará como cabezas de cartel con John Fogerty y Chris Isaak.Otros nombres destacados son los de Cheap Trick, The Cult, The Hellacopters, Union Carbide Productions, Thunder, Michael Kiwanuka, Tygers Of Pan Tang o Bloodlights. Como representantes nacionales encontramos a Loquillo, The Soulbreaker Company o Los Mambo Jambo.El 1 de marzo terminará la venta de bonos al precio de oferta de 90 euros. Puedes adquirirlos en la web del festival