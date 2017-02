We Ride fichan por Victory Records y lanzan nuevo vídeo

Los vigueses We Ride han anunciado su fichaje por Victory Records, sello con el que lanzarán su nuevo disco "Empowering Life" el 14 de abril. El álbum se grabó el año pasado con Alex Cappa y ha sido mezclado a principios de éste por Cameron Webb (Motörhead, NoFx). También incluye la colaboración de JJ Peters de Deez Nuts en el tema 'What You Are'. El grupo ha lanzado el vídeo de 'Self Made' como primer avance del disco."Fichar por Victory es el premio a siete años de trabajo duro y también una motivación para dar lo mejor", ha dicho la vocalista Mimi Telmo en un comunicado. "Victory es el sello que escribió el libro del hardcore y es un sentimiento increíble formar parte de él. Esto es sólo el principio y estamos aquí para quedarnos".