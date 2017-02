Fallece la bajista de Kittie, Trish Doan

Trish Doan, bajista de Kittie , ha fallecido a los 31 años. El grupo canadiense compartió la desgraciada noticia ayer a través de su página de Facebook. Doan entró en el grupo en 2005, pero lo dejó en 2007 al padecer transtornos alimenticios, y se reincorporó de nuevo en 2012. Se la puede escuchar en el EP "Never Again" y el álbum "Funeral For Yesterday". Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, se sabe que la bajista sufría depresión. Descanse en paz.