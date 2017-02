Así suena 'Heavy' de Linkin Park en directo

Mientras muchos fans de Linkin Park siguen todavía en estado de shock tras haber escuchado 'Heavy, el primer single de su nuevo disco, la banda ya ha empezado a promocionarlo. Anoche aparecieron en el programa The Late Late Show With James Corden para interpretarlo junto a la vocalista Kiiara, quien también aparece en la versión de estudio. Os recordamos que su nuevo álbum "One More Light" verá la luz el 19 de mayo y que lo presentarán en el Download Festival en Madrid el próximo 22 de junio.