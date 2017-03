Así sonaría 'Chop Suey' de System Of A Down versionada por Ghost

, el proyecto del músico neoyorquino Anthony Vincent, ha colgado una versión íntegra de 'Chop Suey' de System Of A Down como si la hubieran grabado Ghost . La idea vino después de haber grabado la misma canción emulando 20 artistas distintos, desde Michael Jackson a Faith No More, y que el fragmento de Ghost recibiera el mayor número de votaciones.