Vídeo adelanto de Against The Inspiration "Senescence"

La banda metalcore de Barcelona Against The Inspiration ha publicado el vídeo oficial para "Senescence", tema que dará nombre a su nuevo EP que verá la luz en los próximos días. Against the Inspiration se formó en 2013 en Sabadell, Barcelona, y con tan solo dos tema preproducidos ya ha conseguido colaborar con bandas nacionales de la altura de Gabezia Cannibal Grandpa , así como actuar de teloneros de artistas internacionales como Capsize (USA), Moments (Bélgica) o United and Strong (Alemania)El EP "Senescence" incluirá seis temas producidos por Jona de Haro en los Unwavering Studios de Barcelona.Tracklist de "Senescence":01. No Illusions02. Blank State (con David de Gabezia)03. Senescence04. Cease to Divide (con Daniel Herrera)05. Decay06. Indelible (con Fer de Cannibal Grandpa)