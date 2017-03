Obsidian Kingdom este sábado en la fiesta de Goliath Is Dead

Este sábado, 11 de marzo, el blog de cine y música Goliath Is Dead ofrecerá una fiesta en la que presentará su nueva imagen. El evento tendrá lugar en Error! The Gallery en Barcelona (Torrent de les Flors 115) y contará con un concierto especial de Obsidian Kingdom en formato trío, quienes celebrarán el 1º aniversario de su último disco "A Year With No Summer".Además también habrá una exposición de Andreu Zaragoza, diseñador del póster de la fiesta y colaborador del blog.La entrada es gratuita hasta completar aforo y tendrá inicio a las 18.30 h.. Para más información puedes entrar en su evento de Facebook