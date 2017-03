311 están de vuelta con el single 'Too Much To Think'

Los eclécticos 311 han lanzado el lyric video de su nuevo single 'Too Much To Think' para anunciar el lanzamiento de su duodécimo álbum que llevará por título "Mosaic". Su nuevo trabajo, que contendrá 17 temas, aparecerá en verano y ha sido producido entre John Feldmann y Scotch Ralston. "La palabra clave para este disco es innovación", ha comentado su vocalista Nick Hexum. "Hemos ido en algunas nuevas direcciones que sorprenderán a la gente".