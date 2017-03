El festivalha dado a conocer ocho de los veinte nombres que formarán parte de su cartel de su tercera edición. Ésta se celebrará, por primera vez, durante dos días en el Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. Si te gusta el punk y el hardcore ya puedes marcar el 10 y 11 de noviembre en tu calendario.Las primeras bandas confirmadas son Sick Of It All, Buzzcoks, Shame 69, Discharge, Satanic Surfers, The Baboon Show, Quemando Ruedas y Crim. Las primeras 500 entradas salen al precio inicial de 49 euros, el mismo que el año pasado, pero teniendo en cuenta que en esta ocasión el festival pasa a tener dos jornadas. Para más información y venta de entradas visita su página web