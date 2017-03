Nuevo vídeo de Mastodon: 'Show Yourself'

A dos semanas del lanzamiento de su nuevo disco "Emperor Of Sand", Mastodon han publicado el vídeo de 'Show Yourself'. Dirigido por Robert Schober, con quien ya trabajaran en el vídeo de 'Curl Of The Burl', el clip tiene un claro componente cómico. Os recordamos que la banda de Atlanta estará este verano actuando en el Download Festival de Madrid y en el Resurrection Fest.