Nuevo disco de A Perfect Circle

Todo indica que el cuarto disco de A Perfect Circle llegará este mismo año. Así se deduce de una declaración hecha por el guitarrista Billy Howerdel: "¡Acabamos de firmara un contrato con BMG! Esperamos compartir nueva música con vosotros pronto. Nuevo APC - 2017".De publicarse, habrían pasado 13 años desde su último lanzamiento "eMOTIVe" en 2004. La banda está actualmente formada, además de Howerdel, por James Maynard Keenan (Tool, Puscifer), James Iha (The Smashing Pumpkins), Jeff Friedl (Devo, The Beta Machine) y Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine).