El próximo 28 de abril se pondrá a la venta "A Place Where There's No More Pain", regreso discográfico de Life Of Agony desde "Broken Valley" de 2005. Tras desvelar el vídeo para el tema que da nombre al disco, la banda ha hecho público ahora el tema "World Gone Mad".Os recordamos que la banda liderada por Mina Caputo actuará el 2 de junio en Barcelona (Razzmatazz 2), el 3 en Bilbao (Santana 27) y el 4 en Madrid (Sala Penélope).