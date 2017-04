Tracklist y vídeo unboxing "The Bipolar Sessions Vol. 4" con Hamlet

El próximo 22 de abril, con motivo del Record Store Day, RockZone publicará el cuarto volumen en vinilo de "The Bipolar Sessions". Hamlet nos descubren su contenido en un vídeo y también te ofrecemos el tracklist completo de las versiones grabadas por los 13 grupos participantes.1-- 'Try Honesty' (Billy Talent)2-- 'Wires' (Red Fang)3-- 'Winter Bane' (Abbath)4-- 'Numb' (Linkin Park)5-- 'Jesus Christ' (Brand New)6-- 'Summer Romance (Anti-Gravity Love Song)' - Incubus7-- 'Animal Style' (Biffy Clyro)8-- 'Whipping' (Pearl Jam)9-- 'Los Lobos' (La M.O.D.A.)10-- 'It's On' (Korn)11-- 'Autosuficiencia' (Parálisis Permanente)12-- 'Love Buzz' (Nirvana)13 -- 'Imperium' (Machine Head)