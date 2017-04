Estrenamos el nuevo vídeo de Against The Waves

Los madrileños Against The Waves siguen adelante con la promoción de su último disco "Borealis" con la publicacion del espectacular vídeo de 'Lost In The Fire' que tenemos el placer de estrenar. Os recordamos que la banda actuará en la primera edición del festivalque se celebrará del 22 al 24 de junio en la Caja Mágica de Madrid.