Nuevo álbum de Suffocation en junio

La banda norteamericana de technical death metal Suffocation han anunciado los detalles de "...Of The Dark Light", su octavo álbum de estudio que verá la luz el próximo 9 de junio a través de Nuclear Blast.Éste será el primer álbum de la banda con la participación del guitarrista Charlie Errigo (ex-) y el batería Eric Morotti ().Tracklist de "...Of The Dark Light":01. Clarity Through Deprivation02. The Warmth Within The Dark03. Your Last Breaths04. Return To The Abyss05. The Violation06. Of The Dark Light07. Some Things Should Be Left Alone08. Caught Between Two Worlds09. Epitaph Of The Credulous