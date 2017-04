"¿Está el fin del mundo cerca ...? Si el final es inevitable, ¿no has pensado en reunir a toda la gente que amas para una celebración? Una fiesta en la apocalipsis."

Tras " Happy Being Miserable ", New Found Glory han publicado el vídeo oficial para "Party On Apocalypse", segundo adelanto extraído de "Makes Me Sick", su nuevo álbum que se pondrá a la venta el próximo 28 de abril a través de Hopeless Records.Dirigido por Max Moore, el video muestra la mejor fiesta del juicio final que se haya celebrado en un bunker subterráneo. Acerca de la canción, el guitarrista Chad Gilbert comenta,