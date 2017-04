In Hearts Wake anuncia nuevo álbum y vídeo

"No importa a qué lado del mundo vivamos, el agua nos conecta a todos"

"Cada ser viviente, y cada ser humano que alguna vez fue o será, nace del agua. El plasma en nuestra sangre es 92% de agua, nuestros cerebros 75%, e incluso nuestros huesos son 30% de agua. El mismo agua que da forma a nuestra Tierra es el mismo agua dentro de cada uno de nosotros"

"Este disco es una oda al Arca que es nuestro planeta oceánico. Al igual que un barco, si una parte está comprometida toda la vida está amenazada. Lo que sucede en un lado del mundo afecta al otro. Si no trabajamos juntos para reparar nuestra casa y restaurar la integridad de sus recursos naturales, todos bajaremos con la nave. Puesto que el agua es nuestra sangre vital, necesita ser respetada, protegida y reconocida no sólo como un derecho humano básico, sino como una necesidad humana esencial"

La banda australiana In Hearts Wake han fijado la publicación de su cuarto álbum de estudio, que llevará por título "Ark", para el próximo 26 de mayo a través de UNFD. Como adelanto el grupo ha hecho público el vídeo oficial para el tema "Passage".Según la nota de prensa, "Ark" es a la vez un dinámico soplo de aire fresco para el género metalcore como un todo y un tratado sobre uno de los grandes problemas inminentes del mundo. Hoy en día, en algunas partes del mundo, el agua ya es más cara que el petróleo, tendencia que se está extendiendo. In Hearts Wake - compuesto por el frontman Jake Taylor, los guitarristas Ben Nairne y Eaven Dall, el bajista Kyle Erich y el baterista Conor Ward - están llevando este tema angustioso a la atención del mundo., dice Jake.En conjunción con el lanzamiento de" Ark", In Hearts Wake ha unido fuerzas con Tangaroa Blue enpara dirigir una serie de limpiezas de canales en Melbourne, Sydney, Brisbane y en su casa Byron Bay. Los desechos marinos son uno de los principales problemas ambientales en todo el mundo e In Hearts Wake están pidiendo a sus fans que se unan a ellos en estas limpiezas, así como alentar a los aficionados a formar sus propios escuadrones de limpieza para abordar sus aguas problemáticas locales. En el plan de In Hearts Wake está tomar la iniciativa global con una serie de limpiezas en sus futuras giras en el extranjero.