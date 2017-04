Segundo adelanto de Stone Sour

Track list:



01. 'YSIF'

02. 'Taipei Person/Allah Tea'

03. 'Knievel Has Landed'

04. 'Hydrograd'

05. 'Song #3'

06. 'Fabuless'

07. 'The Witness Trees'

08. 'Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)'

09. 'Thanks God It's Over'

10. 'St. Marie'

11. 'Mercy'

12. 'Whiplash Pants'

13. 'Friday Knights'

14. 'Somebody Stole My Eyes'

15. 'When The Fever Broke '







Pocas horas después de haber publicado el vídeo de 'Fabuless', primer single de su nuevo disco "Hydrograd", Stone Sour han lanzado un segundo adelanto, 'Song #3'. El álbum verá la luz el 30 de junio a través de Roadrunner.