letlive. se separan

Mala noticia para los fans de letlive.. La banda de Los Ángeles ha anunciado su separación después de 15 años de carrera. Su cuarto y último disco "If I'm The Devil..." se publicó en junio del año pasado. El grupo ha colgado un comunicado en sus redes sociales, que os ofrecemos traducido, donde explican los motivos.

"En el verano de 2002 esta cosa que llamamos "letlive." empezó en un garage en un pequeño suburbio de Los Ángeles con un objetivo. Por encima de todo, letlive. tenía que ser una idea, no un grupo. Esta idea tenía sus raíces en la honestidad, la humildad y encontrando una fuerza irónica en la vulnerabilidad. Así es como todo empezó y como debe terminar. Nos han ofrecido oportunidades y experiencias más allá de las que podríamos haber imaginado y somos muy conscientes de que nada de eso hubiera sido posible sin vosotros. Vuestro apoyo, inversiones y fe genuina nos han permitido crear estas obras mientras pasábamos por los altibajos de cualquier carrera musical. Con esto en mente nos gustaría hacer gala de esa transparencia y explicar que a lo largo del tiempo se ha desarrollado divergentes puntos de vista en el grupo, y por el momento, el impacto que ha tenido en letlive. es que no habrá más actividad por parte del grupo en el futuro. Queremos dar las gracias a todas las personas con las que hemos tenido el privilegio de conectar a través de este vehículo. Ya no vamos a escribir la banda sonora, pero el elemento más importante, la idea, seguirá mientras vosotros lo permitáis. Vosotros sois y siempre seréis letlive.".

Con Amor,Jason Aalon Butler, Loniel Robinson, Ryan Johnson, & Jeffrey Sahyoun"