This Wild Life versionan a Nirvana

Aunque This Wild Life ya han conseguido tener repercusión con sus propias canciones, el dúo californiano no ha perdido el interés por hacer buenas versiones. La última es la de 'Heart-Shaped Box' de, originalmente aparecida en el disco "In Utero" en 1993. Como podréis escuchar, Kevin Jordan y Anthony Del Grosso han sabido llevar la canción totalmente a su terreno.