El festival Knights Of Metal cambia de recinto

Viernes 26 de Mayo. Razzmatazz 2

La organización delha anunciado hoy un cambio de recinto. El festival que tenía que celebrarse en el Poble Espanyol de Barcelona pasa ahora a la sala Razzmatazz. En concreto, los conciertos previstos para el viernes para el 26 de mayo tendrán lugar en la sala 2 y los del sábado 27 en la sala 1. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas y quien quiera comprarlas todavía puede hacerlo a través de su página web . También se han dado a conocer los horarios de las actuaciones.

15:00 Apertura de puertas

15:30 Alazka

16:35 Adept (Único concierto en España)

17:40 I Declare War (Único concierto en España)

18:45 Suicidal Angels

19:50 Belphegor (Ritual Show)

20:55 Fit For a King

22:00 Memphis May Fire



Sábado 27 de Mayo. Razzmatazz 1

15:00 Apertura de puertas

15:30 Morphium

16:25 Beyond Creation (Primera actuación en España)

17:30 Dead By April

18:35 Obscura

19:40 Korpiklaani

20:50 Dark Funeral

22:00 The Faceless