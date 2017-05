Of Mice & Men lanzan otro tema nuevo

Hace unas semanas, Of Mice & Men publicaban por sorpresa el single 'Unbreakable', primer tema desde que el vocalista Austin Carlile dejara el grupo. Hoy han lanzado un segundo tema titulado 'Back To Me', en el que de nuevo el bajista Aaron Pauley se hace cargo de las voces. De momento, la banda no ha desvelado cuando publicarán un nuevo álbum, pero todo hace indicar que ya están trabajando en él.