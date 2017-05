Trapped Under Ice anuncian nuevo álbum con un adelanto

La banda hardcore punk de Baltimore Trapped Under Ice han fijado el 21 de julio para la publicación de su nuevo álbum, al que titularán "Heatwave" y que será editado a través de su propio sello Pop Wig Records. Como adelanto, la banda ha colgado el tema "Do It" en Spotify.Tracklist de "Heatwave":01. Backstabbed02. XL03. No Relief04. Do It05. Throw It Away06. Pressure Is On07. Oblivion08. Slow Death09. Heatwave10. Other Side11. Move