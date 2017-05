Ya puedes escuchar DIVISI, lo nuevo de A Lot Like Birds

"DIVISI" es el cuarto y nuevo disco de A Lot Like Birds , unos chavales californianos que han revolucionado el post-hardcore durante los últimos años. La principal novedad esta vez es la ausencia de Kurt Travis, encargado de las voces limpias hasta ahora, puesto que no estaba contento con la deriva actual del grupo. El disco lo ha puesto en streaming su discográfica Equal Vision Records, por lo que ya podéis disfrutar del mismo. Lamentablemente no tenemos noticias de que vayan a pasarse a presentarlo por España. Seguiremos informando.