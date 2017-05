Fallece Gregg Allman (The Allman Brothers Band) a los 69 años

Gregg Allman, vocalista, teclista, guitarra y miembro fundador de The Allman Brothers Band , falleció ayer sábado a los 69 años. La noticia se dio a conocer en su página web e informaba que Allman había muerto "en paz" en su casa en Savannah (Georgia). Aunque la causa exacta de su muerte no se ha desvelado, al músico le habían diagnosticado una hepatitis C a finales de los 90 y se había sometido a un trasplante de hígado en 2010. Allman co-fundó el grupo con su hermano mayor Duane Allman (fallecido en 1971 tras un accidente de moto con 24 años) en 1969. The Allman Brothers éstá considerada la banda más influyente del rock sureño y publicó 17 álbumes, muchos de ellos en directo como el mítico "At Fillmore East" en 1971. Descanse en paz.