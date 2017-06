No te pierdas el Primavera Sound 2017 en streaming

El festival barcelonés que se celebra este fin de semana, en colaboración con Red Bull TV, retransmite varios de sus conciertos más importantes, algo muy interesante para los que no tenemos la suerte de asistir. Si ayer fue el turno del directazo deentre otros, hoy podremos disfrutar del directo de Descendents a partir de las 23:45, o a los raperos Run The Jewels a las 00:55. Y ojo porque el sábado retransmiten a. Todo ello lo podéis ver en este link VIERNES, 2 DE JUNIO

Canal 1

21:05 – WHITNEY

21:55 – SINKANE

22:50 – MAC DEMARCO

23:50 – BROKEN SOCIAL SCENE

00:55 – RUN THE JEWELS

01:50 – TYCHO

Canal 2

21:05 – EL PETIT DE CA L’ERIL

21:50 – BELAKO

22:40 – THE GROWLERS

23:45 – DESCENDANTS

00:55 – THE BLACK ANGELS

01:55 – THE MAKE-UP

SÁBADO, 3 DE JUNIO

Canal 1

21:05 – SLIM CESSNA’S AUTO CLUB

21:55 – WEYES BLOOD

22:45 –SONGHOY BLUES

23:45 – ANGEL OLSEN

00:50 – TBC

02:00 – KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

Canal 2

21:05 – (por confirmar)

21:50 – (por confirmar)

22:45 – (por confirmar)

23:45 – (por confirmar)

01:00 – SLEEP

02:00 – (por confirmar)