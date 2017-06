Incantation publican "Rites Of The Locust" y anuncian nuevo disco

Los veteranos Incantation vuelven tras su "Dirges Of Elysium" de 2014 y además se estrenan en Relapse Records, publicando su nuevo "Profane Nexus", que verá la luz el día 11 de agosto. Para celebrarlo, han publicado un vídeo en 360º del tema "Rites Of The Locust". Según palabras de su frontman John McEntee, esta nueva modalidad de vídeo combina lo mejor de unos efectos visuales potentes con la gran intensidad de su death metal. Y si lo dicenmejor no llevarles la contraria.