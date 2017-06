Destino Resurrection Fest... con Dropkick Murphys

Como ya sabréis, cada vez queda menos para que el Resurrection Fest arranque el 6 de julio en Viveiro. Para ir abriendo el apetito, iremos publicando en las próximas semanas una serie de cuestionarios que hemos enviado a unas cuantas bandas nacionales e internacionales que forman parte de su cartel. Los primeros en responder son Dropkick Murphys con su batería Matt Kelly como portavoz.“Había oído el nombre desde hace unos años, aunque me da vergüenza decir que no sé mucho de él. El cartel me parece increíble. Sé que Galicia es la zona celta de España, así que creo que tendremos a un buen número de seguidores apoyándonos. Hace bastante que no tocamos por ahí y tengo muchas ganas de volver”.“(Risas) Gracias. Tenemos un disco relativamente nuevo titulado ‘11 Short Stories Of Pain & Glory’ que tenemos muchas ganas de presentar en los festivales. He visto que nuestros amigos Rancid también tocan en el Resurrection Fest y estaremos de gira con ellos en Estados Unidos este verano”.“No lo creo. En nuestro mismo día tocan Anthrax, Airbourne, Suicidal Tendencies… Todas son bandas excelentes, pero creo que cada una tiene su propio sonido y sonamos diferentes de las demás, así que habrá una buena variedad. No hay motivo para sentir que estamos compitiendo, la verdad”.“Creo que a veces la distancia con el público y conseguir la intimidad que tenemos en nuestros conciertos en sala puede ser difícil. De todos modos, Al, nuestro vocalista, no para de moverse y motivar al público, así que eso ayuda. La medida del escenario afecta más a los demás, pero yo estoy en mi plataforma de 2 x 3 metros con la batería toque donde toque, así que es más problema suyo (risas)”.“Compré mi primer disco de Anthrax cuando tenía 12 años, así que ellos y Suicidal Tendencies son las dos bandas que más ganas tengo de ver".