Os presentamos las 'Oslo Sessions' de Pil & Bue

Os presentamos al dúo Pil & Bue (Arco y Flecha en noruego) de la mejor manera posible: un vídeo donde se recoge la interpretación en vivo de algunos de los temas de su debut "Forget The Past, Let's Worry About The Future" que acaba de reeditar el sello Indie Recordings. Petter Carlsen (voz y guitarra) y Aleksander Kostopoulos (batería) consiguen con sólo dos instrumentos sonar como una banda con mucha energía rockera e influencias del shoegaze, el pop y progresivas. Siéntate y disfruta de estas 'Oslo Sessions'.