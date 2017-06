Akercocke se reúnen y publican disco tras 10 años

Los verdaderos fans del metal progresivo más extremo recordarán sin duda a Akercocke , banda británica con un sonido bastante particular. Pues bien, se han vuelto a reunir, y el día 25 de agosto verá la luz "Renaissance In Extremis", sexto disco del grupo, a través de Peaceville Records. Cabe destacar que su batería y fundador David Gray no ha perdido la forma durante los últimos años al fundar un proyecto paralelo llamado Voices , de un estilo semejante al del grupo original, con el que ha publicado dos discos y tiene otro en camino.