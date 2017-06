Destino Resurrection Fest... con The Devil Wears Prada

Mike Hranica, vocalista de The Devil Wears Prada , es el tercer invitado en nuestra ronda de entrevistas dedicadas al Resurrection Fest. Será la primera oportunidad de ver en directo a la banda de Ohio en nuestro país.“Pues hace poco. Nunca hemos tocado en España, así que no estoy familiarizado con vuestra escena. Pero tenemos muchísimas ganas de tocar en el festival”.“Publicamos nuestro sexto disco “Transit Blues” el año pasado. Animo a cualquiera interesado en el grupo a escucharlo”.“En realidad no. Siempre intentamos dar el máximo dentro de nuestras posibilidades”.“Hay ciertos elementos que lo hacen más difícil, pero forman parte de lo que es un festival. Siempre he disfrutado poder tocar en todos sitios, clubs pequeños, salas grandes y festivales. Cada uno tiene sus retos, pero es lo que lo hace interesante”.“Intentaré ver a Snapcase. Pero casi todas las bandas que me gustaría ver tocan el día 8”.