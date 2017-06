La escena musical en la Costa del Sol (VI) - Elephant Riders

Con “Supernova”, su debut en largo, los veleños Elephant Riders llamaron la atención de los habituales a los garitos más rockeros del Sur de la Península gracias a una manera de entender el rock que aglutinaba lo mejor de los 70 y los 90. Tres años después, en el primero de los dos EPs que editarán en este 2017, el tan rocoso como refinado “Slave of the New Age”, se enfrentan al complicado reto de crecer y mudar de piel sin dejar de ser ellos mismos y entregan seis canciones cocinadas a fuego lento que deberían de gustar a todo aquel que eche de menos aquella corriente que se dio en llamar ‘rock alternativo’. Al habla un desprejuiciado, algo nostálgico y sin pelos en la lengua José Carlos González, voz y guitarra zurda del ahora cuarteto malacitano.Podéis leer la entrevista de nuestro compañero César Aguilar aquí