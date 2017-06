Entrevista exclusiva con Five Finger Death Punch

Aprovechando su paso por el festival Download Madrid, tuvimos la oportunidad de charlar con Zoltan Bathory y Jeremy Spencer, guitarrista y batería respectivamente, de Five Finger Death Punch . Con ellos hablamos sobre la situación con su cantante Ivan Moody, su próximo disco y la gira que en diciembre los traerá a nuestro país junto a In Flames y Of Mice & Men.El pasado 12 de junio, Ivan Moody vocalista de Five Finger Death Punch , la liaba bien gorda durante su concierto en Tillburg (Holanda). Salió a cantar cuando el grupo ya llevaba dos temas, hizo parar la música en varias ocasiones y acabó diciendo al público que era su último concierto con el grupo. Al día siguiente, sus compañeros explicaban en un comunicado que Moody iba a ingresar en una clínica de rehabilitación y que iban a seguir adelante con las fechas programadas con Tommy Vext () como sustituto. Por si la situación no fuera suficientemente confusa, la banda de Las Vegas se encuentra en una disputa legal con la discográfica Prospect Park que está obstaculizando la edición de su próximo disco. Por todo ello, nos sentamos unos minutos con dos de sus componentes antes de su actuación en Download Madrid para intentar obtener algunas respuestas.“Bueno, ya lo veremos. Esperemos que se llenen (risas)”.“Es nuestra primera gira por arenas en Europa, así que si queríamos venir a España teníamos que hacerlo en este formato. Es la naturaleza de la bestia. Hoy en día tienes que aprovechar las oportunidades cuando se te presentan, porque todo va muy rápido. Si te despistas un momento, otro ocupará tu lugar. Está claro que la demanda es alta, así que queríamos aprovecharlo”.“Sinceramente creo que estuvimos en el sitio adecuado en el momento adecuado. Las cosas empezaron a cambiar en la industria justo después de sacar nuestro primer disco. Tuvimos esa suerte. También contamos con una base de fans muy fiel que se identifica con nuestras canciones. Nos han apoyado incluso antes de que tuviéramos un contrato discográfico. Contar con gente que te apoya y va creciendo contigo es básico para tener éxito”.“Es una pregunta interesante porque no hay una respuesta concreta. Mucha gente se pregunta si, tal y como está la industria, nunca más veremos a una banda de rock o metal llenando estadios. Pero yo creo que sí, porque está ocurriendo en otros estilos. El público está ahí, sólo hace falta conectar. En mi opinión ahora mismo el rock está en un ciclo bajo, pero volverá en cuanto haya una banda que conecte de verdad. También creo que tiene que ver con los diferentes subgéneros dentro del metal. Parece que si te gustan Scorpions, no te pueda gustar Slayer. Eso hace que se atomice mucho el público, pero mira lo que ocurre cuando se junta todo el mundo como hoy… ¡Somos un montón! Hace falta unidad. A nosotros nos hace felices cuando otro grupo tiene éxito porque eso significa que hay una escena. Y si hay una escena eso significa que puede haber más conciertos, más festivales…”.“No sé de que me hablas (risas)”.“Tú pregunta”.“No es un secreto que llevamos sufriendo la adicción de nuestro cantante desde hace tiempo. Ivan está luchando. A la gente le cuesta entender que es una enfermedad. Yo nunca he sido un adicto, y a mí mismo me ha llevado mucho tiempo entenderlo como tal. Me ha llevado un tiempo entenderlo, educarme al respecto. Cuando estás enfermo la gente te apoya, pero en el caso de un alcohólico o de un adicto, te desprecian. Pero es una enfermedad como cualquier otra, no puedes simplemente dejarlo. Así que es una batalla que tiene que luchar y tenemos la esperanza de que si le damos el tiempo necesario podrá superarlo. El apoyo de los fans ha sido increíble”.“Sí, el apoyo de los fans nos ayuda a nosotros y le ayuda a él”.“Nuestro amigo Tommy lo está haciendo genial y los conciertos están yendo muy bien. Creo que eso dice mucho de nuestros fans. Es un mensaje importante para Ivan porque sabe que están ahí esperándole”.“Siempre hemos sido una banda, aunque la atención vaya siempre a parar al cantante. Siempre hemos sido como hermanos y hemos creado la música colectivamente. Five Finger Death Punch es una banda”.“Ningún miembro es más importante que la banda. La historia demuestra que las bandas están por encima de los músicos, y aunque cambie un miembro, la banda sigue adelante. Algunas incluso se han hecho más grandes. Lo importante es la música, el mensaje, la conexión y, sobre todo, las canciones. Llevamos alimentando esa conexión durante una década y por eso ahora podemos seguir adelante. Creo que eso es todo lo que tenemos que decir al respecto (risas)”.“No va alterar nada. El nuevo disco lleva grabado unos cuantos meses. El problema que tenemos es con nuestra discográfica. Estamos en una disputa legal con ellos y por ahora no podemos dar una fecha de publicación. Primero tiene que resolverse el litigo. Esperemos que sea pronto”.“Es una situación extraña. Terminamos el disco en diciembre y cuando se publique estaremos libres de nuestro contrato con este sello. El problema es que el sello está prácticamente arruinado y si no vamos, tendrán que cerrar probablemente”.“Somos rehenes del sello”.“Es como tener una ex novia celosa. No quiere dejarnos ir”.“Nos dijeron que si les dábamos un porcentaje más alto de nuestros beneficios, nos dejarían libres. Pero dijimos que no (risas). Para mí eso un chantaje”.“Yo estoy alucinado porque pensaba que el CEO de la compañía era un tipo listo, pero esto no tiene ningún sentido. Es ridículo. En América los pleitos pueden durar años, pero creo que para él tampoco es beneficioso que se alargue la situación. En cualquier caso, el disco es increíble, uno de nuestros mejores. Esperemos que podáis escucharlo pronto”. Five Finger Death Punch actuarán el 11 de diciembre en Madrid (WiZink Center) y el 12 en Barcelona (Sant Jordi Club). Las entradas se han puesto hoy a la venta en este enlace