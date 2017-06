Destino Resurrection Fest... con Porco Bravo

En la cuarta entrega de esta sección, tenemos como invitados a Porco Bravo . La banda de Barakaldo tiene uno de los directos más potentes (y divertidos) que pueda verse en un escenario. El guitarrista Asier ‘Indomable’ es el encargado de contestar nuestro cuestionario.“Pues no te sé decir, quizá tres o cuatro años. No estamos muy atentos a todos los festis, siempre nos coincide tocar en algún sitio y nos los perdemos. Kapi (guitarra) ha estado alguna vez, y está encantado de que formemos parte del cartel este año”.“Sin duda es un buen escaparate. Te va a ver en directo gente que no te habría visto de otra manera, y hay que aprovecharse de esa situación. Por otra parte, hay veces que la banda genera más gastos que ingresos. Una banda no son sólo los músicos, hay más gente alrededor, y hay que comer, cenar, dormir, gastos de carretera… Económicamente no es nada rentable, pero si estamos aquí es porque creemos que merece realmente la pena”.“Mantenerse sobrio, sin ninguna duda, es lo más jodido de todo. Ten en cuenta que vivimos bajo un estado continuo de sed”.“A mí personalmente me gustaría ver a Rammstein, Airbourne, Dropkick Murphys, Anthrax... Pero seguramente las bandas que más me sorprendan serán aquellas que no conozco de nada, es bastante habitual”.“Soy músico, no vendedor, solo te puedo decir que no te vamos a dejar indiferente. Si toda la prensa habla tan bien de nosotros por algo será, pero lo mejor es que vayas a vernos y disfrutes mientras tus pelotas se caen al suelo por ven tan igualable show. GROOO!!!”.