Destino Resurrection Fest... con Red Fang

Nuestros stoners favoritos, Red Fang , regresan a Vivierio por segunda vez el próximo jueves 6 de julio. Aaron Beam, cantante y bajista, es el encargado de responder nuestro cuestionario. Os recordamos que la banda de Portland también ofrecerá un concierto el 8 de julio en Barcelona (Razzmatazz 2).“En 2014, cuando tocamos ahí por primera vez. ¡Y me encantó! Viveiro es una ciudad preciosa y el festival fue muy, muy divertido”.“Nuestro último disco “Only Ghosts” salió en octubre, pero todavía está fresco. Ayer ensayamos nuestro set y los nuevos temas suenan geniales. También tenemos un nuevo vídeo para ‘Cut It Short y creo que es muy divertido. También fue muy divertido hacerlo”.“Si existe, nunca la he notado. Nunca he sentido la música como una competición. Simplemente es algo para divertirse. ¿Por qué alguien querría convertirlo en una competición? Me gusta sentirme retado e inspirado por otros grupos y un festival es el lugar perfecto para ver distintas propuestas”.“Hay varios factores. Creo que lo más importante para que salga bien es estar centrado y tranquilo y recordar que eres la misma persona cuando tocabas en un sótano para tres personas. Si estás pendiente de tus compañeros y de la música, todo lo demás viene solo. O no, y entonces más vale que te busques otro trabajo. Lo importante es ser fiel a ti mismo”.“Bueno, sólo nos vamos a quedar el día que tocamos, así que estoy fastidiado por no poder volver a ver a Rammstein. ¡Son increíbles! De nuestro día, tengo ganas de ver a Suicidal Tendencies, Vintage Caravan y Karma To Burn. Pero estoy seguro de que hay muchos grupos que no conozco que seguro también molan. Tengo ganas de ver cosas nuevas”.