Destino Resurrection Fest... con Crim

Crim firmaron uno de los mejores discos de punk rock del año pasado, "Blau Sang, Vermell Cel". Lo presentarán en el Resurrection Fest en lo que supondrá su debut en el festival. Si te gustan los himnos para cantar puño en alto, no te los pierdas.

"Conocemos el festival desde los primeros años, ya que nació en una época en la que era bastante más difícil que ahora ver a grupos de hardcore y punk internacionales en el país. Quieras que no daba que hablar que en un pueblecito de Galicia tocaran Madball, Sick of it All o Misfits. Alguno de nosotros ha estado en alguna de las ediciones, para otros será la primera vez".

¿Qué supone para una banda tocar en un festival como éste? ¿Creéis que es el mejor escaparate para vuestro grupo?

"Estamos agradecidos de estar en el cartel de un festival de la talla del Resu, porque somos conscientes de la cantidad de gente que se desplaza y de lo que supone para un grupo como el nuestro tener la oportunidad de tocar para gente nueva acompañados de bandas legendarias".

"Bueno, en parte sí porque somos un grupo de distancias cortas, pero no solemos ponernos muy nerviosos tampoco. Mantenerse sobrio no sabemos si ayuda o no, y tampoco podemos garantizar que vayamos a estarlo (risas)".

¿Qué bandas tenéis más ganas de ver en el Resurrection Fest 2017?

"¡Muchísimas! Somos gente de gustos muy variados y tenemos tantas ganas de leyendas como Pentagram, como de Dropkick Murphys, Annihilator, Mayhem o Rancid, entre otros, aunque también estaremos apoyando a los grupos que luchan por hacerse un hueco como nosotros, Killus y Böira por ejemplo".

Por último, si queréis aprovechar para "vender" el disco que presentaréis, adelante...

"Pues se nos da bastante mal el autobombo, pero decir que esperamos que a la gente que se pase por el escenario Ritual le gusten nuestros temas lo suficiente para llevarse una copia de nuestro último disco bajo el brazo. ¡Nosotros por nuestra parte lo daremos todo!".