Destino Resurrection Fest... con Truckfighters

Josh Homme dijo de estos suecos que eran "la mejor banda que jamas haya existido". Y aunque el líder de Queens Of The Stone Age seguramente bromeaba, está claro que Truckfighters son una de las bandas de stoner más solventes del momento. El viernes 7 de julio podrás comprobarlo en el“No lo recuerdo pero he oído el nombre varias veces. Creo que si estás en la escena metal y has girado por España un poco, te acaba llegando su existencia”.“El concierto en el Resurrection Fest será muy, muy especial porque será nuestro primer concierto de verdad con nuestro batería original, Pezo, en unos cuantos años. Es una leyenda viviente, un batería loco y un tipo muy divertido. ¡Os recomendamos estar en primera fila!”.“No veo la música como una competición. Claro que a veces piensas ‘¿por qué tenemos que tocar antes que esta banda?’, pero no tiene importancia. Para mí básicamente todo se basa en la amistad y el apoyo a la escena. Todo el mundo se beneficia si hay un mayor interés en la escena rock y metal. Aunque mirado con perspectiva el rock no ha estado muy de moda en esta década”.“A veces se me hace extraño estar tan lejos del público. También a veces cuando vuelas a un festival, no tienes tus propios amplificadores y puede ser un poco molesto. También echo de menos mi pedalera. Es demasiado grande para facturarla, así que necesito llevar todos los pedales sueltos y montarlos en cada bolo”.“No estoy seguro… Pero me encantaría ver el show de Truckfighters (risas)”.