Destino Resurrection Fest... con Blaze Out

"Sólo queremos aprovechar para deciros que venimos cargados hasta los topes de energía y que no faltéis a los bolos de las bandas nacionales, que aunque seamos vecinos vuestros nos lo curramos igual que todos".

Los últimos invitados a esta sección son Blaze Out . Con su último disco "Backlash", los barceloneses han sabido combinar de manera excelente influencias del metal tradicional y moderno. Mañana mismo podrás cazarlos abriendo el Chaos Stage. ¡Ahí nos vemos!"Fuimos conscientes de la existencia del Resurrection Fest en la edición del 2012, nos hablo del festival el productor de nuestro primer EP y LP Edgar Beltri, guitarrista de The Eyes y Hyde Abbey. Sí, hemos asistido de público a dos ediciones a parte de la que ya hemos tocado"."Supone primero de todo una experiencia increíble y después una herramienta de exposición a nuevo público enorme. Compartir escenario con bandazas que hace siglos que sigues y poder tocar delante de tantas personas es brutal"."Lo más difícil creemos que es la preparación previa. Todas las bandas decimos que nos curramos todos los shows igual, pero esto no es verdad hasta que te encuentras con un bolo de estas magnitudes que es el que te hace cambiar el chip y plantearte muy minuciosamente el concierto"."Airbourne, Mastodon, Anthrax y Architects".