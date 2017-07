Leprous volverán a España en noviembre

Si no pudiste asistir al festival Be Prog! y te quedaste con las ganas de ver a Leprous , en otoño tendremos otra oportunidad de disfrutarlos en nuestro país. Será el 9 de noviembre en Madrid (Sala But) y el. El motivo de la gira no es otro que la presentación de su nuevo disco, llamado "Malina", que publicarán el 25 de agosto a través de InsideOutMusic. Los teloneros de la gira serán, 18:30 hrs.Sala But (Madrid)Anticipada: 20€ / Taquilla: 25€Venta de Entradas: Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025, 18:30 hrs.Sala Bikini (Barcelona)Anticipada: 20€ / Taquilla: 25€Venta de Entradas: Revolver, Pentagram, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025