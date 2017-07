Green Day se defienden: "No somos unos desalmados"

"La pasada noche ocurrió un accidente terrible en el Mad Cool festival en España. Un acróbata llamado Pedro murió durante su actuación antes de que Green Day ofreciéramos nuestro concierto. Estamos muy tristes por Pedro y su familia y rezamos por ellos en este tiempo de luto. No puedo imaginar el sufrimiento por el que sus amigos y familiares están pasando. Muchos de vosotros os habéis preguntado por qué salimos a tocar tras el accidente. Green Day no tuvo conocimiento de éste hasta después de que terminara el show. Ni siquiera sabíamos que hubiera un espectáculo acrobátido. Estos festivales son enormes. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y es imposible estar al tanto de todas las actuaciones/artistas. Nosotros estábamos en la zona de backstage a una media milla del escenario principal. Estábamos preparándonos para salir a escena a las 11:25 pm. 15 minutos antes, nuestro tour manager fue advertido por las autoridades locales que esperáramos para ir al escenario porque había algún problema de seguridad. Los asuntos de seguridad son habituales en cualquier concierto. No nos dijeron por qué, lo cual también es normal. Esperamos tal como nos ordenaron. No teníamos ni idea de semejante accidente. Nos dieron el Ok. El grupo se montó en las furgonetas y fuimos al escenario principal. Era el último concierto de nuestra gira europea y estábamos emocionados por darlo todo por última vez. Salimos al escenario sobre la medianoche y tocamos dos horas y media. Todo parecía normal. El público y los fans lo pasaron bien. Salimos del escenario y volvimos a la zona de artistas. Fue allí donde nos dijeron la impactante noticia acerca de Pedro. Todos estábamos incrédulos. No sé por qué las autoridades escogieron no decirnos nada del accidente antes de nuestro concierto. Todo lo que sabemos es lo que nos dijeron después del concierto. Es algo que nunca nos había ocurrido en 30 años dando conciertos con Green Day. Si lo hubiéramos sabido antes, lo más seguro es que no hubiéramos tocado. No somos unos desalmados. La seguridad y el bienestar en nuestros conciertos es la absoluta prioridad. Lo que le pasó a Pedro es impensable. De nuevo, estamos desolados por sus amigos y familiares. Estamos en shock y desolados por cualquiera que tuviera que ser testigo de esta tragedia".Billie Joe ArmstrongEl comunicado se ilustra con una foto de las pantallas del festival en las que se proyectó un mensaje en homenaje a Pedro.