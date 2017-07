Ivan Moody quiere reincorporarse a Five Finger Death Punch en agosto

"Quería escribiros a todos para expresar mi profundo pesar por no haber podido terminar los últimos conciertos de nuestra gira europea este verano. Estoy en un centro tratándome de mis problemas de adicción que han interferido con todo en mi vida. Os amo y amo mi banda... Es lo que hago y no puedo imaginarme mi vida sin ello. Estoy al 100% comprometido con recuperarme para poder volver a los escenarios con Five Finger Death Punch. En este momento, estoy en la dirección correcta para volver al grupo con todas mis fuerzas en Springfield, Illinois, cuando empiece el próximo tramo de nuestra gira norteamericana. Mi intención es volver a cantar en todos los conciertos programados en Norteamérica y Europa. Estoy ansioso por dejar todo esto atrás y avanzar. Me gustaría dar las gracias a Tommy Vext por haber hecho un gran trabajo sustituyéndome durante mi ausencia. Me gustaría dar las gracias a mis hermanos en 5FDP por apoyarme durante estos tiempos difíciles. Hemos vivido un infierno y hemos vuelto, y ahora no vamos a parar. También quiero dar las gracias a mi familia y amigos por apoyarme mientras estaba recuperando mi salud. Pero lo más importante es daros las gracias a vosotros, los fans, por vuestro apoyo incondicional mientras me recupero. No ha sido un año fácil para mí, pero vuestro ánimo y positividad es lo que me hace seguir adelante. ¡Os veo el 19 de agosto!".



Os recordamos que Five Finger Death Punch actuarán el 11 de diciembre en Madrid y el 12 de diciembre en Barcelona junto a In Flames y Of Mice & Men.





Ivan Moody, vocalista de Five Finger Death Punch , ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans y expresar su voluntad de reincorporarse a la banda el próximo 19 de agosto. Moody se ausentó de los últimos conciertos de la gira europea para ser tratado de sus problemas de adicción, siendo sustituido por Tommy Vext de Bad Wolves. Puedes leer la traducción del comunicado a continuación.