El AMFest suma nuevos efectivos

Elha anunciado cinco nuevas incorporaciones al cartel de su sexta edicion. Se trata de la banda sueca de stoner rock Truckfighters , los británicos My Vitriol , añorados estandartes del rock de los 90, los escoceses Outblinker con un propuesta que mezcla kraut, electro y punk, y dos bandas de Barcelona, Mourn con su vibrante indie rock y los post metaleros Degraey Estos nombres se suman a los ya confirmados And So I Watch You From Afar, Pg.Lost y Sleepmakeswaves. El festival se celebrará los días 26, 27 y 28 de octubre en La [2] de Apolo en Barcelona. Los abonos están disponibles en entradium.com . En las próximas semanas se esperan nuevas confirmaciones.