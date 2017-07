Vídeo para el nuevo single de Arch Enemy

“Hemos estado trabajando duro en el nuevo álbum durante todo este tiempo y estamos orgullosos de presentar la primera muestra en más de tres años de lo nuevo de Arch Enemy con nuestro nuevo sencillo “The World Is Yours”. Esta fue la primera canción que escribí para “Will To Power” y Daniel (Erlandsson, baterista) me ayudó con los arreglos y a terminarlo. Es una de las muchas canciones que co-escribimos y co-produjimos en esta vuelta. Tuvimos una grabación explosiva con la banda al completo en el sur de Suecia y después mezclamos con Jens Bogren, quién hizo un gran trabajo con la mezcla y la masterización - en mi opinión incluso superando el sonido épico de nuestro anterior disco, ‘War Eternal’- Las personas que han escuchado esta canción en particular opinan que continúa en la línea ambiental de Arch Enemy y creo que pueden estar en lo correcto… ¡Esperamos tocarlo en directo a finales de verano!”

Tras publicar el directo "As the Stages Burn!" este mismo año, Arch Enemy volverán a la carga el próximo 8 de septiembre con la edición de su décimo álbum de estudio, "Will To Power", a través de Century Media. Como primer single la banda ha escogido el tema "The World Is Yours" para el que han lanzado el vídeo oficial.El líder de la banda Michael Amott comenta:Os recordamos que la banda pasará el próximo 10 de agosto por Villena, Alicante, dentro de la programación del festival