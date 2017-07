Billie Joe (Green Day) y Tim (Rancid) forman un nuevo grupo

Billie Joe Armstrong de Green Day y Tim Armstrong de Rancid han unido fuerzas en una nueva banda llamada Armstrongs . Completando la formación están otros dos parientes, Joey Armstrong, hijo de Billie Joe y miembro de SWMRS, y Rey Armstrong, sobrino de Tim. El grupo ha publicado su primer tema 'If There Was Ever A Time', que forma parte del documental "Turn It Around: The Story Of East Bay Punk". Los beneficios procedentes de la venta de este single irán a parar a la sala 924 Gilman de Berkeley, donde Green Day y Rancid empezaron su carrera.