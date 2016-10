Planes Mistaken For Stars vuelven y suenan así

Diez años han pasado desde la publicación de "Mercy", último álbum hasta la fecha de los estadounidenses Planes Mistaken For Stars . Tras su reunión en 2010, reediciones de sus antiguos álbums y varias giras por Estados Unidos, la banda finalmente publicará "Prey", su cuarto trabajo de estudio, el próximo 21 de octubre.Como adelanto ya podemos escuchar el tema "Clean Up Mean":