Disillusion vuelven y publican su nuevo single "Alea"

Los alemanes Disillusion están de vuelta tras muchos años sin nuevas noticias, pues ya muy lejano queda aquel "Gloria" de 2006, o su aclamado "Back To The Times Of Splendor". Su cantante y frontman, Andy Schmidt, ha estado comentando en redes sociales los entresijos de la grabación de "Alea", su nuevo single ya publicado, y el grupo ha confirmado nuevas fechas de conciertos en su país natal para este otoño. Para saber si también habrá nuevo disco nos tocará esperar hasta próximos anuncios.Para más información: https://www.facebook.com/disillusionBand