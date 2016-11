El batería John Dolmayan ha confirmado a la revista Kerrang que System Of A Down están trabajando en un nuevo disco. Al parecer la banda californiana lleva seis meses preparándolo y cuentan, de momento, con 15 temas potenciales. "Nuestra habilidad como músicos es mejor que nunca y estamos probando nuevas cosas", ha declarado."No estamos intentando hacer una segunda parte de 'Toxicity', simplemente porque fue nuestro mayor disco. Tiene que ser algo para la nueva generación de fans de SOAD, para que todo el mundo vea que no nos hemos dormido en los laureles".System Of A Down estarán actuando en la primera edición del festival Download que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio en Madrid. Veremos si por entonces ya ha llegado este esperadísimo nuevo disco.