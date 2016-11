Estrenamos el nuevo tema de Benighted: 'Versipellis'

Los franceses Benighted no publicarán su nuevo disco "Necrobreed" hasta el próximo 17 de febrero a través de Season Of Mist, pero como primer avance estrenamos 'Versipellis', un auténtico trallazo de death y grindcore que te levantará de la silla. En este disco se estrena como batería Remain Goulon, procedente de Necrophagist. 'Versipellis' es uno de los dos temas cantados en francés que aparecerán en el álbum, y como bromea su vocalista Julien Truchan "no digas que no lo has notado".