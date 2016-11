"Sin entrar en demasiados detalles, este álbum es realmente fiel a los últimos dos años de nuestras vidas. Es una culminación de experiencias personales que todos hemos vivido individualmente y como banda. Cubre los tiempos difíciles, los tiempos oscuros y la vuelta a los inicios."

Los australianos Saviour han anunciado la publicación de su nuevo álbum, "Let Me Leave", para el próximo 13 de enero vía UNFD. Como adelanto del trabajo, la banda ha hecho público el vídeo oficial para "Pressure and Composure", primer single del disco.Tracklist de "Let Me Leave":01. April02. All I Am Is You03. The Quiet Calm04. Pressure And Composure05. The Cool Calm06. Forget Me07. Like This08. The Low In Hello09. Wildfire10. Little Birds